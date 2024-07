TMW, Viola sempre attivi su Brescianini e Lucca

Secondo quanto appreso da TMW, infatti, la Fiorentina prosegue nel corteggiamento sul centrocampista Marco Brescianini, di proprietà del Frosinone e sul centravanti Lorenzo Lucca, di recente riscattato dall'Udinese. Per quanto riguarda Brescianini, la distanza tra la richiesta del Frosinone (12 milioni di euro) e la prima offerta viola delle scorse settimane (8) potrebbe presto accorciarsi ancora. Sul conto di Lucca, l'Udinese ha posto in essere una valutazione da circa 15 milioni di euro. E l'arrivo di Kean non chiuderà le porte.