TMW, Viola-Gonzalez: c’è l’apertura del giocatore

Ultimissime su Nico Gonzalez, esterno classe ’98 di proprietà dello Stoccarda che la Fiorentina ha messo nel mirino nelle ultime ore. L'argentino - per il quale il club viola ha offerto 20 milioni più una serie di bonus - vuole essere protagonista nella prossima stagione, quella della possibile consacrazione. Per questo, nonostante preferisca giocare la Champions, non ha chiuso all'ipotesi viola. Anzi, da segnalare l'apertura positiva verso la Fiorentina, ritenuto un club gradito. Per Nico Gonzalez, tra l'altro, si è mosso anche Nicolas Burdisso, l'ex difensore in procinto di entrare nello staff viola del ds Daniele Pradè.