Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé lo aveva anticipato. E ora i viola e lo Spezia sono al lavoro per chiudere per Kevin Agudelo. Il colombiano arriverà in prestito dal Genoa, trattativa in chiusura. Spezia grande protagonista del mercato, dopo Sala, Zoet, Marchizza e Dell’Orco c’è Agudelo.