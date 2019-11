TMW, Scamacca visionato anche dalla Fiorentina

L'attaccante dell''Ascoli, Gianluca Scamacca, sei gol in nove gare giocate tra serie B e Coppa Italia, è stato visionato anche dalla Fiorentina, secondo quanto scrive TMW. Sul giocatore classe 99 negli ultimi giorni si sono accesi i riflettori e dopo l''interesse del Benfica si è registrato anche quello di Milan, Inter e Fiorentina. Scamacca, classe 99, è anche un giocatore della Nazionale Under 21 e come tale è un profilo che piace alla Fiorentina che per il futuro vorrebbe puntare su più italiani talentusi.