TMW, Possibile ritorno di Cois nei Giovanissimi

La Fiorentina lavora al settore giovanile della prossima stagione. Alcune novità riguarderanno i tecnici delle varie squadre. Per la Primavera - dopo l'annuncio dell'addio di Bigica - un'idea concreta resta quella di Davide Dionigi, ex attaccante viola. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, un'altra ipotesi, ma per la panchina dei Giovanissimi, sarebbe quella di Sandro Cois, altro ex viola (ha giocato nella Fiorentina dal '94 al 2002) e che negli ultimi anni ha lavorato al Margine Coperta, club toscano da cui in passato sono usciti tra gli altri Pazzini e Bonaventura.