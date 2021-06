TMW, Offerta da 12mln dell'OM per Lirola: lui...

Prosegue il muro contro muro tra la Fiorentina e Pol Lirola, laterale destro reduce dal prestito all'Olympique Marsiglia che ha un contratto col club viola valido fino a giugno 2024. Come riporta TMW, l'OM non ha presentato l'offerta per riscattarlo a 12 milioni di euro entro fine maggio. Ha però presentato un'offerta da 12 milioni di euro solo la scorsa settimana, e il club viola per il momento continua a nicchiare. Anche perché, prima di dare via il calciatore spagnolo, vuole confrontarsi col nuovo allenatore, con quel Vincenzo Italiano che nella giornata di oggi dovrebbe essere ufficializzato.

Lirola però, a prescindere dall'allenatore, dopo l'offerta da 12 milioni di euro dell'OM ha ribadito la sua volontà alla società viola: vuole restare al Marsiglia, e spera che presto i due club possano definire un accordo. Nel frattempo, anche l'Atalanta ha preso contatto con la Fiorentina per il calciatore classe '97: piace a Gasperini, e la volontà dell'Atalanta - che non ha ancora presentato alcuna offerta - è quella di imbastire questa operazione su uno scambio. Poco più di un sondaggio, insomma, da parte della Dea: l'OM è più avanti, e Lirola vuole trasferirsi a Marsiglia a titolo definitivo.