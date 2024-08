TMW, Lo vuole Mou. Nuovi contatti Amrabat-Fenerbahce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ulteriori voci sull'interesse del Fenerbahce per Sofyan Amrabat, tornato ad allenarsi a Firenze ma in cerca di una nuova sistemazione dopo l'annata al Manchester United. Come riporta TMW, Jose Mourinho vuole con forza il centrocampista marocchino e ci sarebbero stati nuovi contatti nelle ultime ore: ad ora sono i turchi la squadra avanti rispetto alle altre su Amrabat. Atletico Madrid, Milan e lo United restano sullo sfondo.