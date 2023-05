TMW, La Juventus vuole Dodo: è l'obiettivo principale

FirenzeViola.it

La Juventus è alla ricerca di un titolare per la fascia destra della prossima stagione. TMW riporta che dopo l'infortunio di De Sciglio, che rimarrà fermo ai box per parecchio tempo, ed il rinnovo di Cuadrado, con un ingaggio molto inferiore rispetto a quanto percepito finora, i bianconeri hanno individuato in Dodò, difensore brasiliano della Fiorentina, il principale obiettivo.

La testata riporta anche come servano almeno 30-35 milioni per convincere la Fiorentina a privarsi del calciatore, con il club viola che ha già rifiutato una proposta molto importante a gennaio. Dodò non è l'unico nella short list bianconera ma, al momento, è il principale obiettivo. Oltre alle questioni economiche, però, ci sono anche alcune perplessità per quanto riguarda sia la liquidità della Juventus, sia per i rapporti fra i club, tesi dopo le parole di Commisso riguardo la situazione economica bianconera.