TMW, Juric al Southampton, è fatta. Firmerà fino a giugno

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric riparte dalla Premier League. Come riporta Tuttomercatoweb.com, dopo la nefasta avventura alla Roma durata solo una manciata di settimane, il tecnico croato ha scelto di rimettersi in discussione in Inghilterra e più nello specifico nel club che in questo momento occupa l'ultima posizione: si tratta del Southampton, squadra che nelle prime sedici giornate ha conquistato solo cinque punti e in questo momento è a nove punto dalla zona salvezza.

Missione impossibile per Juric, che firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva: accordo definito in tutti i suoi dettagli, manca solo la fumata bianca - scrive TMW -. Il manager ex Torino che nelle ultime ore ha risolto con la Roma già oggi sarà in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura.