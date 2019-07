TMW, Il Lecce torna alla carica per Lorenzo Venuti

Lorenzo Venuti sta impressionando Vincenzo Montella nel ritiro della Fiorentina. Reduce da una stagione in prestito al Lecce, il laterale destro di Montevarchi classe '95 nella prima parte di ritiro ha destato una buona impressione all'allenatore viola, che ha deciso di portarlo con sé per la tournée negli Stati Uniti. Non è escluso, quindi, che il calciatore resti a Firenze. Anche se le richieste per questo laterale non mancano: il Lecce ha fatto sapere di volerlo riportare alla corte di Liverani, dove nella passata stagione ha collezionato 32 presenze con tre gol e tre assist vincenti.