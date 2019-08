TMW, Caceres ai dettagli. Pressing De Paul

Martin Caceres sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Fissato per questa mattina l'incontro con Davide Lippi per chiudere l'intesa per la prossima stagione dopo la prima bozza d'accordo arrivata ieri. Nel frattempo riparte anche il pressing viola per arrivare a Rodrigo De Paul dopo i nuovi contatti arrivati nella giornata di ieri. Pradè e Barone non mollano e cercheranno di trovare a breve l'intesa con i bianconeri per il 10 argentino.