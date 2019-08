TMW, A breve incontro Viola-Venuti per il rinnovo

Il futuro di Lorenzo Venuti sarà ancora alla Fiorentina. Il j'accuse di ieri del ds del Lecce Meluso ai nostri microfoni (LEGGI QUI) ha confermato il fatto che il giocatore non arriverà in Salento, con Pradè e soprattutto Montella che ne hanno apprezzato qualità e crescita durante il ritiro. L'idea è dunque quella di trattenerlo per far coppia con Lirola sulla destra ed in quest'ottica è da registrare un probabile incontro, la prossima settimana, fra la dirigenza gigliata e l'entourage del classe '95 per parlare del rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2021).