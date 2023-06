TIFOSI, Tutte le info per chi sarà a Praga senza biglietto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Mancano solo tre giorni alla finale di Conference League, che vedrà la Fiorentina sfidare il West Ham all'Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca, il 7 giugno 2023. Come riporta il sito ufficiale del club gigliato, I tifosi della Fiorentina si riuniranno al Fan Meeting Point di Výstaviště, un grande e bellissimo spazio espositivo. Il Fan Meeting Point aprirà dalle 10:00, con un programma di intrattenimento dal vivo, chioschi di cibo e bevande e altro ancora. Tutti i tifosi sono invitati a partecipare, a incontrare altri tifosi e a entrare nello spirito della partita!

Inoltre, nel Fan Meeting Point sarà allestito un maxischermo per la visione del match, per i tifosi della Fiorentina che si trovano a Praga il giorno della partita, ma che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per la finale. La trasmissione della partita è un evento a ingresso libero e aperto a tutte le età. Si prega di arrivare al Fan Meeting Point in anticipo per sfruttare al meglio il viaggio nella capitale ceca.

Per facilitare i trasferimenti il giorno della partita, i bus navetta gratuiti per tutti i tifosi saranno disponibili dall'aeroporto di Praga al Fan Meeting Point tra le 09:00 e le 17:00, con partenze ogni 15-20 minuti. Tutti i bus navetta saranno accessibili ai tifosi disabili. In caso di arrivo dei tifosi in gruppi molto numerosi alla stessa ora (voli charter) potrebbe essere richiesta un po’ di attesa all’aeroporto (circa 30 minuti) prima di prendere la navetta.

Come già annunciato, il trasferimento dei tifosi dal Fan Meeting Point allo stadio sarà possibile tramite treni dedicati in partenza a partire dalle ore 17:45 presso la stazione Holešovice. Al termine della gara sarà possibile fare rientro al Fan Meeting Point con treni dedicati in partenza dalla stazione ferroviaria presso lo Stadio.

Per i tifosi che viaggiano tramite volo charter prenotato per la notte subito dopo la gara, saranno inoltre disponibili 8 bus navetta che dalla stazione ferroviaria nei pressi dello stadio porteranno i tifosi direttamente in aeroporto.

Si prega di rispettare la regola del rumore notturno, in vigore dalle 22:00 in Repubblica Ceca. Mantenete il rumore al minimo quando lasciate lo stadio e tornate al Fan Meeting Point.

Come arrivare al Fan Meeting Point? La Fiorentina ha dato indicazioni anche in merito a ciò. La prima opzione è tramite la navetta dall'aereoporto, la seconda prevede l'utilizzo di mezzi pubblici, prendendo la linea C della metropolitana fino a Praha-Holešovic e camminando poi 12 minuti (1 km) dalla stazione della metropolitana Praha-Holešovice