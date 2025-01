Tifosi della Juventus in fermento sui social: "Via Thiago Motta"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Dai fischi dello Stadium agli insulti sui social, la Juventus sta vivendo un momento delicatissimo dopo la seconda sconfitta di fila nel giro di cinque giorni. Dopo il 2-1 in rimonta subito a Napoli dal grande ex Antonio Conte, i bianconeri sono caduti anche in Champions League contro il Benfica ed è partita la contestazione. I bianconeri sono finiti al ventesimo posto nella Champions e dovranno giocare i playoff per accedere agli ottavi, affrontabndo il Milan o il Psv Eindhoven. Sui social, in particolar modo, sono sempre di più i tifosi che puntano il dito contro Thiago Motta, ritenuto tra i principali responsabili di un rendimento al di sotto delle aspettative, con 13 pareggi in campionato che hanno allontanato i bianconeri dalle prime piazza, a - 16 dal Napoli capolista.

#MottaOut è uno degli hashtag di maggiore tendenza su X, ma le critiche non vengono risparmiate nemmeno al direttore tecnico Giuntoli e al numero uno di Exor John Elkann. E c'è anche chi si spinge in un clamoroso "Allegri ter", invocando un nuovo ritorno del tecnico toscano sulla panchina bianconera. (ANSA).