THIAGO SILVA, Sondaggio della Lazio: lui e Cavani

In Italia non ci sarebbero solamente Fiorentina e Milan sulle tracce di Thiago Silva, espertissimo difensore brasiliano in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Stando a quanto scrive Il Messaggero, infatti, anche la Lazio avrebbe sondato il 37enne, anche se rimangono grosse perplessità a causa dell'elevato ingaggio. Oltre a lui tentato anche l'assalto ad un altro calciatore in procinto di lasciare Parigi: Edinson Cavani.