THIAGO SILVA, Accolto come un eroe al Maracanà

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Thiago Silva, ex difensore di Milan, Chelsea e del Paris Saint-Germain, è stato accolto come un eroe da migliaia di sostenitori del Fluminense riuniti allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro per il ritorno del brasiliano nel club dove ha iniziato la carriera. "Non avete idea di quanto sia speciale per me tornare a casa", ha detto il trentanovenne al microfono dello stadio dove ha militato con la Fluminense dal 2006 al 2008. Secondo il club erano presenti 50.000 tifosi, un record per la presentazione di un calciatore in Brasile.

Thiago Silva ha firmato un contratto biennale ma non potrà tornare a giocare prima del 10 luglio, data di apertura della finestra di mercato brasiliana per i trasferimenti internazionali. Ritroverà in squadra altri protagonisti del calcio brasiliano degli ultimi anni come Marcelo e Felipe Melo. (ANSA).