THIAGO MOTTA, Ecco perché ho tolto Vlahovic al 45'

Durante Juventus-Napoli ha sorpreso la decisione di Thiago Motta di sostituire Dusan Vlahovicall'intervallo, dopo un primo tempo in ombra del centravanti serbo. Nel post-partita l'allenatore bianconero ha parlato anche di questo tema nell'intervista concessa al microfono di DAZN:

"Non aveva problemi. Sta bene Vlahovic, ha fatto un buon primo tempo e ha aiutato la squadra attaccando la profondità anche se era poca oggi. Weah è entrato bene, siamo arrivati negli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare. Nel primo tempo spesso siamo andati in profondità, Weah ha fatto bene questa situazione nel secondo tempo per poi attaccare l'area di rigore. Ognuno nel suo modo ha aiutato la squadra a fare una buona prestazione".