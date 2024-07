TESSMANN, L'Inter lo prende ma per ACF non è finita

FirenzeViola.it

Inter e Venezia hanno raggiunto un'intesa di massima per Tanner Tessmann ma il centrocampista statunitense con tutta probabilità non resterà alla corte di Inzaghi. Come riporta Sky Sport, la pista più probabile sembrava quella di una permanenza al Venezia per un altro anno ma il giocatore vorrebbe fare uno step in avanti e per questo può tornare in gioco la Fiorentina che già seguiva il calciatore. L'Inter si sta adoperando per trovare una nuova sistemazione e non è da escludere anche una pista estera per il classe 2001.