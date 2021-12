TESSER, Scamacca perfetto per Italiano

Attilio Tesser, attuale allenatore del Modena, ha parlato così della situazione in casa viola: “La Fiorentina sta facendo molto bene quest’anno, sia per i risultati che per le prestazioni. Italiano ha una gran merito per questi successi, ha dato la sua impronta tecnica nel campo. C’è tanto equilibrio in campionato quindi per questo forse è ancora un po’ presto per parlare di Europa. Domenica contro il Sassuolo mi aspetto una bellissima partita di calcio. Ho sfidato entrambi i tecnici in Serie B e sono due bravissimi allenatori. Mi aspetto qualsiasi risultato perché sarà una partita aperta tra due squadre propositive. In attacco hanno Scamacca che io ho allenato alla Cremonese e non mi stupisce che stia facendo così bene. Il Sassuolo ha fatto molto bene a credere in lui. Nel calcio di mister Italiano ce lo vedrei decisamente bene ma al momento è ambito da molte squadre. Oltre a lui ho allenato a Cremona anche Castrovilli, non posso dare giudizi su di lui perché non so bene le cose fino in fondo ma posso dire che ha delle qualità eccezionali. Forse si è un po’ perso ma è un calciatore forte e Italiano lo può far tornare. È una risorsa per la Fiorentina e per la nostra nazionale italiana”.