TERZIC, Avviati i contatti con la Ternana per il serbo

È una Ternana che lavora sotto ogni aspetto quella che in questi giorni risulta essere molto attiva in chiave mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, in porta arriverà uno fra Colombi del Parma e Falcone della Sampdoria, mentre al centro della difesa piacciono Biagio Meccariello del Lecce e Valerio Mantovani della Salernitana. Nome nuovo, invece, per la corsia mancina dove sono stati avviati i contatti con la Fiorentina per Aleksa Terzic lo scorso anno in prestito all'Empoli.