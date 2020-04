TERRACCIANO, Le porte chiuse? Darò tutto. Drago..

Il vice di Bartlmiej Dragowski Pietro Terracciano ha parlato alla trasmissione "CasaViola" in onda su Toscana TV, soffermandosi sulla possibile ripresa del campionato: “Non vediamo l'ora di tornare in campo, ma oggi ci sono ancora troppe persone che stanno soffrendo. Accetteremo la decisione che verrà presa sapendo che verrà fatto tutto per tutelare i giocatori ma anche le persone che lavorano con noi. L'ipotesi di giocare a porte chiuse? Non sarebbe semplice, il bello del calcio è anche la passione del nostro pubblico, ma è un sacrificio che dovremo fare anche per le persone che stanno a casa, daremo il meglio di noi per portare felicità alle famiglie. Dragowski? Ho un ottimo rapporto con lui: da subito abbiamo creato un buon feeling, cerco di stargli vicino quando scende in campo e anche lui ha fatto lo stesso con me. Tra noi portieri grazie anche al preparatore dei portieri Rosalen Lopez, siamo un ottimo gruppo e credo che tutto questo si veda anche in campo. Il mio rapporto con Firenze? Tutti sanno che sono molto legato a questa città e a questa piazza, la mia ambizione è poter rimanere qui il più a lungo possibile".