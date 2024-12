TERIM, Trattativa chiusa ieri. Curioso dell'Arabia Saudita

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È ufficiale ormai: Fatih Terim è diventato il nuovo tecnico dell'Al Shabab. L'icona immortale del Galatasaray ed ex allenatore di Fiorentina e Milan ha accettato di rilevare la panchina sguarnita dopo l'addio di Vitor Pereira e ricominciare ad allenare in Saudi Pro League, dove rimarrà per i prossimi sei mesi almeno.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Terim ha spiegato: "La trattativa con l'Al Shabab è terminata ieri. In questo momento voglio ringraziare il Principe e il presidente. Ora andrò a Doha, la squadra sta facendo il ritiro lì, poi ci sposteremo a Riyad. Il 6 del mese di gennaio abbiamo la partita della Coppa del Re, faremo tutto il possibile data l'importanza della competizione sempre più maggiore" - le prime parole riportate dal portale turco Fanatik.