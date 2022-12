TASSE IN A, Ok alle rate ma con le sanzioni al 3%

Rateizzazione sì ma con una sanzione, come per tutte le altre imprese. Nella giornata di ieri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è consumato il no definitivo del governo all’ipotesi di un provvedimento ad hoc per il calcio e lo sport. L’orientamento della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti filtra all’ora di pranzo e subito dopo il ministro Andrea Abodi, nel question time alla Camera, rispondendo alla sollecitazione del gruppo di Azione-Italia Viva, ribadisce la sua contrarietà. Alla scadenza del 22 dicembre, potranno spalmare i versamenti fiscali e previdenziali in 60 rate in 5 anni pagando una sanzione del 3 per cento, la cifra prevista nella legge di Bilancio. Si sta invece lavorando per impedire una denuncia penale per un allungamento dei tempi burocratici. Anche qui l’obiettivo non riguarda solo il calcio e lo sport ma tutti i contribuenti.