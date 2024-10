TARE, Mai avuto contatti diretti con Napoli e Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto alla Palermo Football Conference, per parlare di vari argomenti. Queste le sue parole raccolte da TMW su un suo possibile approdo in viola in passato.

Quanto è stato vicino a Napoli e Fiorentina?

"Mai, il mio nome è stato tirato in ballo ma non ho mai avuto contatti con il Napoli e la Fiorentina".

È pronto a rientrare in pista?

"Assolutamente sì, ma è giusto aspettare il momento giusto e la società giusta".