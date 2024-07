SVINCOLATI, Tutti gli affari a costo zero dell'era Commisso

FirenzeViola.it

Da Ribéry a Callejón, da Cáceres a Mina passando per Bonaventura, con il ritorno di Pradè nel ruolo di DS nell’era Commisso, la Fiorentina ha spesso guardato al mercato degli svincolati a caccia di un’occasione per poter sistemare le emergenze della rosa, ma anche per costruire attorno a questi giocatori un progetto tecnico. Ecco tutti gli acquisti:

-Ribéry

-Cáceres

-Callejón

-Bonaventura

-Borja Valero

-Rosati

-Sirigu

-Mina

Tanti i nomi dunque ai quali vedremo se la Fiorentina aggiungerà Nicolas Valentini o, come avvenne nel caso di Brekalo, anticiperà il suo arrivo con un piccolo conguaglio economico.