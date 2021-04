SUPERLEGA, UEFA Pronta a causa da 50 miliardi

C'è fermento nelle ultime ore per quel che concerne la rivoluzione relativa al calcio europeo, con alcuni top club pronti alla 'secessione' dalla UEFA per dare vita a una nuova Superlega. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la diaspora non dovrebbe essere indolore. L'ufficio legale di Nyon, d'accordo con Leghe e Federazioni di tutta Europa, starebbe lavorando a una causa da 50-60 miliardi di euro contro tutti i club che decideranno di confluire nella nuova competizione. Intanto nelle scorse ore la stessa UEFA ha diramato un comunicato (qui la notizia) preventivo per scoraggiare i club stessi. Tra i club coinvolti come noto ci sono anche gli italiani Juventus, Inter e Milan.