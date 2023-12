SUPERCOPPA, Subito ai rigori in caso di pari al 90'

FirenzeViola.it

Novità particolare per ciò che riguarda il format della Supercoppa italiana, che vedrà impegnata la Fiorentina nella semifinale in gara secca contro il Napoli a Riad il 18 gennaio ed, eventualmente, nella finalissima del 22 gennaio (nello stesso stadio) contro la vincente di Inter-Lazio. Come ha fatto sapere la Lega di Serie A attraverso un comunicato, al termine dei tempi regolamentari, infatti, non verranno giocati i tempi supplementari: le squadre, in caso di parità dopo 90', andranno direttamente a giocarsi il passaggio del turno (o la vittoria del trofeo, in caso di finale) ai calci di rigore.