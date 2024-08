SUPERCOPPA, Le formazioni: debutto per Mbappe

FirenzeViola.it

E' già tempo di una finale per l'Atalanta. La Dea sfida a Varsavia il Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea, competizione che mette di fronte la vincitrice dell'Europa League e quella della Champions. Gasperini è chiamato ad una vera e propria impresa contro dei Galacticos 2.0 che non sembrano avere punti deboli e con una squadra rimaneggiata dai tantissimi infortuni e da un mercato che potrebbe privarlo non soltanto per stasera di Teun Koopmeiners. Grande attesa in casa Madrid per il debutto ufficiale di Kylian Mbappe. Queste le scelte di formazione:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini.