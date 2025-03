Supercoppa Italiana ancora a 4, ma la sede dipende da Riad. Serie A, si riparte il 23-24 agosto

vedi letture

Sulle sue pagine online, Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione dopo l'Assemblea della Lega Serie A che si è svolta ieri a Milano. Intanto, è stato deliberato che la Supercoppa italiana resterà a quattro squadre anche nella prossima edizione, ma restano da definire sede e dettagli. L’assemblea ha confermato ieri il format, ma ora si attende la decisione dell’Arabia Saudita, che entro fine aprile dovrà comunicare se ospiterà il torneo. Riad ha un accordo per organizzare due delle prossime quattro edizioni della competizione, ma può scegliere quali. Anche perché agli arabi fa differenza il blasone e il fascino dei club che partecipano, e ad esempio per l'anno prossimo Juventus e Milan rischiano fortemente di restare fuori. Se i sauditi dovessero rinunciare, la Lega dovrà cercare un’alternativa, magari negli Stati Uniti, che però finora non hanno manifestato interesse. In assenza di offerte adeguate, non è escluso il ritorno alla formula a due squadre con gara secca in Italia.

Intanto, la Lega ha discusso anche l’inizio della Serie A 2025-26: i club si sono espressi a favore del weekend 23-24 agosto, già ipotizzato in precedenza. La decisione definitiva spetta al consiglio di lega, che ieri non si è celebrato per questioni di tempo - magari c’entra il pranzo stellato di Enrico Bartolini - e si riunirà lunedì. Non dovrebbero esservi sorprese.