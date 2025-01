SUPERCOPPA, Il Milan batte la Juve: in finale sarà derby

FirenzeViola.it

Buona la prima per Sergio Conceicao, con il Milan che batte in rimonta la Juventus per 2-1 e si assicura un posto nella finalissima contro l'Inter che si giocherà il prossimo 6 gennaio. A sbloccare la gara, dopo poco più di venti minuti, ci ha pensato Kenan Yildiz, che sembra averci preso un certo gusto a segnare al debutto nelle varie competizioni.

Nella ripresa però il solito calo dei bianconeri ha permesso al Milan di prendere coraggio, prima andando vicino al pari con un gol divorato da Theo Hernandez e poi concretizzando la rimonta con un rapido uno-due in cinque minuti firmato da Pulisic su calcio di rigore e dall'autogol di Gatti. Per Thiago Motta - che come se non bastasse ha perso per infortunio Francisco Conceicao - altra brutta rimonta subita e una gestione di gara che ha lasciato diverse perplessità.