SUPERCOPPA EUROPEA, Il Real batte 2-0 l'Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo quel primo tempo qualcuno aveva sperato a un mezzo miracolo, ma questa volta la sfida era complicata. Si è visto in quelle due accelerate, difficile pensare ad altro quando il Real Madrid ha iniziato a giocare: l'Atalanta ci ha provato, è rimasta aggrappata, ma non è bastato per evitare il finale che tutti si aspettavano. Non sarà stata una favola, ma si chiude un altro capitolo incredibile della storia contemporanea di un club arrivato dalla provincia e in grado di dar fastidio anche al Real. Stavolta i sogni si sono infranti sul 2-0 targato Vinicius e Mbappé.