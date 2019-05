SUMA, Inter-Corvino sembra già fatta

Mauro Suma, direttore di MilanChannel, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha parlato di Pantelo Corvino. Questo un passo dell'articolo del giornalista milanese: "Ambienti milanesi che vanno per la maggiore danno per fatta la firma di Pantaleo Corvino. Una firma a tinte nerazzurre. Ma, da cronista, la firma non l'ho vista e non la posso confermare. Certo è che, in questo momento, e i momenti nel calcio possono sempre cambiare da un momento all'altro, non c'è la fila per esprimere il proprio consenso a Marco Branca attorno alla stanza dei bottoni interista. Corvino, se davvero e semmai sarà Corvino, appare papabile per via di un certo logoramento con i Della Valle. Ma la sua figura è anche un segnale. Il bravo Pantaleo è specializzato nello scandagliare il mercato e trovare i Vucinic e gli Jovetic a basso costo quando ancora non sono esplosi. Se questa è la via, Corvino è l'uomo giusto. Ma se così sarà sul serio, bisognerà spiegare tragitto e parabola ai tifosi con un argomento di fondo più attendibile e convincente del fair play finanziario"