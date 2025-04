Suazo verso Cagliari-Fiorentina: "Viola in salute, ai sardi serve una grande prestazione"

Nel corso di "Videolina Sport" ha parlato l'ex giocatore del Cagliari, David Suazo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttocagliari.net, in cui l'ex giocatore honduregno si proietta anche sull'imminente match di Pasquetta tra i rossoblu e la Fiorentina: "È una squadra in salute, viene da una grande gara in Europa e dal pareggio di ieri. Il Cagliari deve fare una grande partita se vuole avvicinarsi alla salvezza. L'andamento in fondo alla classifica è lento, ma questo vantaggio va bene al Cagliari.

Nonostante quattro partite senza vittorie, il Cagliari è comunque a 6 o 4 punti dal terz'ultimo posto. Ovviamente, non bisogna abbassare la guardia; l'abbiamo vissuto in passato. È fondamentale fare punti, soprattutto in casa, perché le gare sono molto delicate".