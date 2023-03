STRAMACCIONI, Giovani di oggi hanno cambiato abitudini

FirenzeViola.it

L'ex allenatore tra le altre dell'Inter e attuale telecronista, Andrea Stramaccioni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale si schiera dalla parte di Mancini. Il ct della nazionale aveva infatti fatto una sorta di appello ai giovani, dicendo che oramai non giocano più in strada come un tempo. Queste le parole di Stramaccioni: "Le abitudini degli adolescenti sono cambiate rispetto a 20-25 anni fa. Si gioca meno o quasi niente per strada. PlayStation e attività sedentarie attraggono di più purtroppo del vecchio 'oratorio'. Senza andare troppo lontano con esempi o aneddoti, la mia generazione romana passava pomeriggi e giornate intere per strada a giocare continuamente a pallone: io e Fabio Liverani frequentavamo lo stesso oratorio, a San Giovanni; poche centinaia di metri distante da noi Francesco Totti calciava sul muro del campetto della scuola a Porta Metronia e Alessandro Nesta era più... giù sulla Tuscolana. Erano altri tempi, lo so, ma bisogna tornare a portare i bambini di oggi ad avere la possibilità di giocare a calcio, di esprimersi e di migliorare le loro qualità, liberi e divertendosi".