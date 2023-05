STOVINI, Questa Fiorentina può vincere due coppe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Stovini, ex difensore nato a Firenze, ha parlato così a Laziopress: "Già vincere una coppa una sarebbe qualcosa, però si doveva partire già da mesi con quello che si sta facendo ora. Non è facile, ma con una doppietta sarebbe una stagione da incorniciare. Italiano è un grande allenatore, poi vediamo se il prossimo anno rimarrà alla Fiorentina o verrà chiamato in squadre più importanti. Ma già la finale con l’Inter sarà dura, anche se credo penseranno alla Champions. Però hanno una rosa che veramente possono permettersi anche di vincerne due di coppe".