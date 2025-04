Stefano Sorrentino sui portieri top in Italia: "Dico Milinkovic-Savic, Leali e De Gea"

L’ex portiere di Serie A, Stefano Sorrentino, ha stilato una personale classifica dei migliori portieri del campionato: "Milinkovic-Savic è tra i più forti, lo metto sul podio insieme a Leali del Genoa e senza dubbio De Gea della Fiorentina. Milinkovic-Savic ha una incredibile personalità, e la fa valere indossando una maglia pesante come quella del Torino. Negli anni passati Vanja è stato massacrato dalla piazza: non so quanti avrebbero avuto la forza di restare reagendo così".