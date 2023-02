STATISTICHE, Numeri e curiosità di Verona-Fiorentina

Come al solito, sul sito ufficiale della Lega Serie A vengono stilate le statistiche e le curiosità che riguardano i match della giornata di campionato. Di seguito proponiamo quelle che interessano Verona-Fiorentina, in programma lunedì alle 18:30.

"L'Hellas Verona non batte la Fiorentina in Serie A TIM dal 24 novembre 2019 (1-0 con gol di Di Carmine): da allora quattro pareggi e due vittorie viola; i toscani, che hanno vinto 2-0 il match d’andata, non sconfiggono l’Hellas entrambe le volte in uno stesso massimo torneo dalla stagione 2013/14.

L'Hellas Verona ha perso in sei delle ultime otto sfide casalinghe di Serie A TIM contro la Fiorentina (1V, 1N) e dopo il pareggio per 1-1 nello scorso campionato, potrebbe rimanere imbattuto per due partite al Bentegodi consecutive contro la Viola per la prima volta dal 2001 (tre in quel caso).

L'Hellas Verona è una delle quattro squadre di Serie A TIM – insieme a Empoli, Napoli e Roma – ancora imbattute in casa nel 2023; da inizio anno solamente Roma e Inter (12 ciascuna) hanno collezionato più punti in gare interne dell’Hellas in campionato (10). Considerando le ultime sei giornate di campionato, nessuna squadra ha raccolto meno punti della Fiorentina (due, 2N, 4P) in Serie A TIM; in questo arco temporale i viola hanno – al pari di Spezia e Sampdoria – uno dei tre peggiori attacchi del campionato (tutte e tre con soli tre gol segnati).

Questa è la quarta volta che l'Hellas Verona raccoglie 17 o meno punti nelle prime 23 partite di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria: nelle precedenti tre stagioni (1996/97, 2015/16 e 2017/18) l’Hellas a fine campionato è retrocesso in Serie B. Questa è la sfida tra le due squadre peggiorate maggiormente in termine di punti conquistati rispetto alle prime 23 partite disputate nello scorso campionato di Serie A TIM: la Fiorentina ha 11 punti in meno (25 vs 36), l'Hellas Verona addirittura 16 (17 vs 33).

La Fiorentina ha la terza peggior percentuale realizzativa del campionato (6.5%, appena 24 gol segnati con 371 tiri effettuati); solamente Cadice, Schalke 04 e Cremonese hanno invece una percentuale di tiri nello specchio più bassa rispetto all'Hellas Verona (37%) nei cinque maggiori campionati 22/23. L’Hellas Verona è la squadra con cui Vincenzo Italiano conta più presenze in Serie A TIM da calciatore (66) e in generale con la squadra veneta ha collezionato almeno una gara giocata per 11 differenti stagioni tra Serie A TIM e Serie B, più che con qualsiasi altro club"