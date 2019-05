STADIO NUOVO, Scadenza progetto è il 20 maggio

Come sottolinea ilSitodiFirenze.it a proposito della questione relativa allo stadio nuovo, più volte il Comune ha ribadito come il 6 maggio scorso sarebbe scaduto il termine che si è dato la Fiorentina per consegnare il progetto definitivo, ovvero sei mesi dalla approvazione definitiva della variante urbanistica che individua nei terreni di Castello il luogo dove trasferire i mercati alimentari generali di Firenze, così da liberare i terreni dove è previsto il nuovo stadio. In realtà, se si volesse affrontare la questione in 'burocratese' ci sono alcuni aspetti da precisare: '6 mesi' significa poco, il termine giusto per indicarli sarebbe '180 giorni naturali'; inoltre l'approvazione definitiva della variante (che ricolloca la Mercafir) diviene efficace una volta pubblicata sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), cosa che è avvenuta il 21 novembre (l'approvazione della Giunta è del 6/11), quindi i sei mesi che si è data la Fiorentina dovrebbero ancora scadere: il termine di 180 giorni naturali sarebbe il 20 maggio, pertanto in linea teorica la Fiorentina avrebbe da oggi ancora 12 giorni di tempo per presentare a Palazzo Vecchio il progetto definitivo.