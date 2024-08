SPORTITALIA, Proposto Folorunsho per Amrabat: no viola

FirenzeViola.it

Il Napoli punta deciso su Amrabat e nelle ultime ore avrebbe proposto uno scambio tra il marocchino e Folorunsho, in uscita dal club azzurro. Al momento i viola hanno rifiutato lo scambio perché l'intenzione sarebbe quella di trattenere lo stesso Amrabat, ma non c'è una chiusura totale per l'ex centrocampista del Verona. Folorunsho potrebbe tornare di moda in chiave Fiorentina e non in uno scambio per Amrabat, solo nel caso in cui la Lazio non dovesse chiudere nei prossimi giorni per il suo acquisto. A riportarlo è Sportitalia.