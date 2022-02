SPEZIA-ROMA, Le formazioni ufficiali della partita

Spezia e Roma si sfidano in una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A, in programma allo stadio Picco di La Spezia per le ore 18:05. Ecco le formazioni ufficiali del match, gara che in chiave Europa interessa da vicino anche la Fiorentina:

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola, Agudelo. All. Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho