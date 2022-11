SPEZIA, Possibile offerta di prestito per Zurkowski

Lo Spezia, in particolare Eduardo Macia, segue con interesse Szymon Zurkowski, che a Firenze sta giocando con il contagocce e piace e non poco all'uomo mercato della squadra ligure. Stando a Città della Spezia, per portarlo nel Golfo dei Poeti sarebbe anche disposto a “trasgredire” alla politica no-prestiti, magari provando ad inserire un’opzione di riscatto.