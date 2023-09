SPEZIA, Lungo confronto Macia-Alvini dopo il ko di oggi

FirenzeViola.it

La stagione dello Spezia non è cominciata con il piede giusto, nonostante le attese per la squadra ligure, retrocessa allo spareggio dello scorso anno dopo il ko contro il Verona. Per le Aquile solo un punto nelle prime cinque giornate, conquistato all'esordio contro il Sudtirol, ultimo risultato positivo della squadra di Massimiliano Alvini, che ha poi perso le successiva quattro sfide, tra cui quella del pomeriggio contro la Reggiana. E proprio il ko di oggi contro gli emiliani, spiega Tuttomercatoweb.com, ha portato ad un lungo confronto negli spogliatoi del Dino Manuzzi, lo stadio che in questo momento è la 'casa' dello Spezia, visti i lavori di ristrutturazione dello stadio Picco, ormai giunti al termine.

Un lungo colloquio tra il direttore Eduardo Macìa, il tecnico Massimiliano Alvini e la squadra al termine della gara. La società non è contenta per questo inizio di stagione, ma al momento non pianifica ribaltoni. Martedì lo Spezia sarà nuovamente in campo per il turno infrasettimanale, sempre a Cesena, contro il Brescia. La squadra resterà in Romagna a preparare la sfida, in ritiro, e proprio dalla prossima partita sono attese risposte. Lo Spezia ha confermato la fiducia nel suo tecnico, ma in caso di nuovo risultato negativo la panchina di Alvini potrebbe cominciare a traballare.