SPEZIA, Individuato il sostituto di Italiano: è Farioli

Nonostante non si sia sbloccata la situazione legata al futuro di Vincenzo Italiano (per il quale la Fiorentina continua a trattare), lo Spezia ha già individuato il suo possibile sostituto in caso di addio. Si tratta di Francesco Farioli, allenatore classe '89 che ha stregato Pecini e che, in caso di fumata bianca, diventerebbe il più giovane della Serie A. Ex collaboratore di De Zerbi sia a Benevento che a Sassuolo, la scorsa stagione si è trasferito in Turchia, prima all'Alanyaspor come vice, poi al Karagumruk come allenatore (prima esperienza). E adesso il nome su cui lo Spezia intende puntare è proprio quello di Francesco Farioli. Lo riporta gianlucadimarzio.com.