SPEZIA-FIORENTINA, Settore ospiti a 30 euro: dettagli

Domani mattina, intorno alle ore 11, com'è possibile leggere sul sito ufficiale dello Spezia, partirà la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Alberto Picco di La Spezia dedicato ai tifosi viola in vista del prossimo incontro di campionato tra i liguri e la Fiorentina. Il prezzo del tagliando non prevede agevolazioni o riduzioni: 30 euro il prezzo unico e intero. Quest'ultimi, cita un comunicato dello Spezia "saranno disponibili sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita fisici abilitati del circuito Vivaticket dalle ore 11.00 del 25 ottobre, fino ad esaurimento dei tagliandi o fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara".

In attesa della prossima gara di Conference League contro l'Istanbul Basaksehir, i tifosi viola si preparano a mobilitarsi verso La Spezia, alla ricerca della prima vittoria in trasferta, in campionato, della stagione.