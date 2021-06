SPEZIA, Casting per il post-Italiano: piace Venturato

C'è anche Roberto Venturato tra i papabili per l'eventuale sostituzione di Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia. Con il tecnico siciliano sempre più vicino alla Fiorentina, il casting per la sostituzione in seno al club bianconero è di fatto già iniziato. Ai nomi di Maran, Liverani e Corini - per caratteristiche i più vicini al calcio ricercato dai Platek - si aggiunge nelle ultime ore anche quello del mister del Cittadella, arrivato di recente in finale playoff. Lo riporta il sito cittadellaspezia.com.