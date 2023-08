SPALLUTO, Saltato il Pescara adesso c’è il Monopoli

Fonte: TMW

Per Samuele Spalluto, saltato il trasferimento al Pescara, si aprono al più presto le porte di una nuova realtà della Serie C. Tanti interessamenti sul conto del centravanti viola classe 2001, alla fine dovrebbe essere il Monopoli a spuntarla sulla concorrenza, in particolare su un Gubbio apparso agguerrito ma ora rimasto un po' indietro. Nelle prossime ore attesa l'uscita dell'attaccante dalla rosa della Fiorentina con destinazione nella terza serie del nostro paese.