SPALLETTI, Non pensiamo che ci basti il pareggio domani

Il ct azzurro Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, ha parlato così alla vigilia del big match di Euro 2024 con la Croazia: "È una partita molto importante, non dobbiamo pensare che ci basti il pareggio. Si può cambiare un elemento, ma non l'idea. Io sto più tranquillo quando la palla ce l'abbiamo noi e sto più in tensione quando ce l'hanno gli altri. Poi a volte siamo costretti a subire il gioco degli avversari, è chiaro".

Che Croazia si aspetta domani?

"Me l'aspetto col 4-3-3. I croati saranno costretti a sbilanciarsi come nella gara contro l'Albania, dove hanno attaccato all'arma bianca. Parliamo di una squadra fortissima dal punto di vista tecnico e nella ricerca degli spazi in campo".