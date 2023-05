SPALLETTI, Il mister si tatua lo scudetto col Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli e fresco vincitore del campionato con largo anticipo, ha colto l'occasione per tatuarsi sul braccio sinistro, lo stemma del Napoli seguito dallo scudetto vinto e i nomi dei suoi tre figli. L'allenatore, ormai dato per partente da Napoli, ha voluto omaggiare e ricordare in eterno questo traguardo raggiunto attraverso un tatuaggio, il primo in assoluto per mister Spalletti. Di seguito la foto che testimonia il disegno del tatuaggio: