SPALLETTI, Ferragosto al Viola Park per seguire l'allenamento

Uno spettatore speciale ieri all'allenamento della Fiorentina. Al Viola Park infatti c'era il ct dell'Italia Luciano Spalletti che, dopo aver parlato con il tecnico Raffaele Palladino e il ds Goretti, al lavoro anche a Ferragosto in vista dell'inziio del campionato, ha seguito la seduta di allenamento, con Daniele Galloppa ex compagno di Palladino al Parma e tecnico della Primavera gigliata.

Il ct sta facendo un tour sui campi delle squadre di serie A in vista delle prossime convocazioni che saranno diramate a fine agosto per le due gare di Nations League con la Francia e e Israele, rispettivamente il 6 settembre a Parigi e il 9 a Budapest. Il ritiro a Coverciano inizierà il 1° settembre.

Nella Fiorentina diversi i giocatori da osservare e valutare a partire dai nuovi arrivi, Kean e Colpani fino agli altri già in odore di Nazionale come Kayode, Parisi e il "veterano" Biraghi. Non preso in considerazione ma già in forma campionato viste le tante amichevoli giocate da protagonista anche Mandragora.