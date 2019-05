SPALLETTI, Empoli? Voglio vincere contro chiunque

Intervenendo dopo la sconfitta della sua Inter a Napoli, l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti si è già proiettato alla prossima sfida di campionato, che vedrà per lui una sfida quasi da toni "di famiglia" contro l'Empoli, partita che interessa anche la Fiorentina coinvolta nella lotta per non retrocedere: "Si va a prepararsi bene, a pensare alla prossima partita e tentare di vincere. Contro chiunque sia l'avversario", le sue dichiarazioni a Radio Rai.